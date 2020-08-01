Вчені розгадали таємницю одного з найзагадковіших об'єктів у Всесвіті (ілюстративне фото: canva.com)

Зоряний потік Фенікса піднявся з попелу стародавнього зоряного скупчення

Спостереження за зоряною системою, що називається зоряним потоком Фенікса, допомогли вченим визначити природу зоряних скупчень з надзвичайно низьким вмістом важких елементів. Результати дослідження допоможуть дізнатися більше про створення та тривалість існування Чумацького Шляху.

Кульові скупчення - одні з найзагадковіших об'єктів у Всесвіті. Це системи близько 100 000 зірок, що знаходяться в області близько 10 парсеків (кілька десятків світлових років) в діаметрі й більшість з них майже так само старі, як Всесвіт. Кульові скупчення обертаються навколо майже всіх відомих галактик, які мають більше мільярда зірок. Їх сфероїдальний розподіл навколо цих галактик припускає, що багато з них утворились в інших, маломасивних галактиках, які колись оберталися навколо центральної галактики, але з того часу були акрецовані цією галактикою і подрібнені її приливними (гравітаційними) силами. Про це йдеться в опублікованому дослідженні в журналі Nature.

Астрофізики навчилися використовувати кульові скупчення в якості "скам'янілостей" для реконструкції цього процесу акреції, який сприяє утворенню великих галактик. Однак кульові скупчення також могли бути зруйновані приливними силами галактики-господаря.

Потік Фенікса, що обертається навколо Чумацького Шляху (фото: Роберт Гендлер/SPL)

Вчені стежили за найбільш бідним на метали кульовим скупченням. Хімічний склад зірок у кульовому скупченні є ключовою спостережуваною властивістю, яка пов'язує їх з їх натальними галактиками. Зірки в скупченні народилися разом, в одній і тій же молекулярній газовій хмарі, і мають дуже подібний хімічний склад. Більш конкретно, всі зірки в скупченні мають однаковий зміст заліза, що, своєю чергою, відображає вміст заліза в галактиці, в якій вони утворилися.

Вчені використовували спостереження спектроскопічної зйомки південних зоряних потоків для вимірювання вмісту металу у 11 зірок у зоряному потоці Фенікс, групі зірок, яка обертається навколо центра Галактики на відстані близько 20 000 парсеків. Дивно, але дослідники виміряли надзвичайно слабкі лінії поглинання кальцію (який тісно корелює з вмістом заліза в зірках), в результаті виявилося, що ці зірки містять близько 0,20 ± 0,03% металу в порівнянні з Сонцем. Більш того, "металічність" зірок рівномірно низька. Цей розкид вмісту металу набагато нижче, ніж у карликових галактик, що означає, що потік Фенікса не є залишком такої системи. Замість цього він вказує на те, що зірки в потоці Фенікса народилися в одному й тому ж зоряному скупченні.

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