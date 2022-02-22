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Вчені розповіли, коли у жінок найбільше випадає волосся: як зберегти шевелюру

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Вівторок 22 лютого 2022 17:40
Вчені розповіли, коли у жінок найбільше випадає волосся: як зберегти шевелюру У якому віці в жінок випадає волосся (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З віком і чоловіки, і жінки починають втрачати волосся. Також жінки мають додатковий ризик облисіння під час переходу до менопаузи.

Про це пише MedicalXpress.

Чому випадає волосся

За словами вчених випадіння волосся у жінок за типом (FPHL) є найпоширенішим розладом. Зазначається, що під час нього волосок поступово стоншується по лінії проділу, а потім з наступним наростаючим дифузним випаданням волосся, що поширюється від верхівки.

Як відомо, дифузне випадання волосся – це процес рівномірного порідіння волосся по всій поверхні голови. До того ж не відбувається загибель волосяних фолікулів, а вони просто впадають в "сплячку".

Також випадання волосся за жіночим типом може розвинутись у будь-який час між підлітковим віком та періодом постменопаузи.

Тож вчені наочно показали, що гормональні зміни, пов'язані з менопаузою, впливають на волосся на голові, зменшують його діаметр і обмежують ріст.

Вчені розповіли, коли у жінок найбільше випадає волосся: як зберегти шевелюруВчені розповіли, коли у жінок найбільше випадає волосся (freepik)

Як випадіння волосся впливає на жінок

У дослідженні взяли участь 178 жінок, які звернулися до клініки через менопаузу.

У обстежений 52,2% виявили FPHL. Поширеність випадання волосся за жіночим типом збільшувалася з віком.

За словами дослідників, високий індекс ожиріння був пов'язаний із підвищеною поширеністю та погіршенням випадання волосся за жіночим типом у жінок у постменопаузі.

Зазначається, що випадання волосся може вплинути на самооцінку жінки та загальну якість життя. Все тому, що це впливає на її зовнішній вигляд та впевненість у собі.

Додамо, що уникнути цього зовсім не можна, тому що це природний процес. А от мінімізувати втрату волосся допоможе:

  • регулярний масаж голови, який допоможе посилити кровообіг і активізувати зростання нових волосків;
  • корекція раціону харчування;
  • правильний домашній догляд;
  • захист локонів від негативного впливу зовнішніх факторів.

Раніше ми повідомляли, що вчені у суші виявили інгредієнт, який рятує від облисіння.

Також ми писали про напій, який негативно впливає на стан волосся та може сприяти облисінню.

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