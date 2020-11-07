Вчені розповіли про вражаючі властивості щеплень проти грипу: допоможе при COVID-19

Щеплення від грипу знижує ризик зараження коронавірусом (колаж: РБК-Україна)

Вакцинація від грипу має захисний ефект в умовах пандемії

У 2020 році сезонний сплеск захворюваності на ГРВІ та грип припав на пік захворюваності на коронавірус. Лікарі закликають робити щеплення, адже вони зменшують ризик зараження грипом до 60% і можуть вберегти від зараження COVID-19.

За результатами останніх досліджень вчених, вакцина від грипу, передусім, зменшує ризик перехресного інфікування з COVID-19. Фахівці вважають, що щеплення "тренує" в організмі людини імунітет, який стає більш стійким до респіраторних інфекцій, зокрема і до коронавірусу.

Під час дослідження, як пише Business Insider, вчені вивчили дані 10,6 тис. медичних працівників Медичного центру Університету Радбауд у Нідерландах. Станом на 1 червня у 184 з них був підтверджений коронавірус. Але, згідно з аналізом їхньої медичної історії, ті, хто робили торік вакцину від грипу заражалися на 39% рідше, аніж їхні нещеплені колеги.

"Вакцинація проти грипу може сприяти не тільки зниженню захворюваності, але і зниженню навантаження на систему охорони здоров'я, пов'язаного з COVID-19", - зауважують автори дослідження.

Італійські вчені дійшли схожих висновків. Вони з'ясували, що показники захворюваності на коронавірус серед італійців старших 65 років були меншими, аніж у тих, хто не був щеплений від грипу.

Але фахівець імунобіології з Єльської медичної школи, яка не брала участі в дослідженні, зауважила, що можуть бути й інші причини, за якими нещеплені медичні працівники заражалися частіше. До прикладу, вакциновані люди могли більше дотримуватися обмежень під час пандемії. Тому, щоб підтвердити висновки вчених, за її словами, потрібні масштабніші дослідження.

Нагадаємо, в Україні розпочалась вакцинація від грипу. До епідемічного сезону 2020-2021 років у країну поставили 665 тисяч доз вакцини проти грипу.

Також раніше у ВООЗ заявили, що єдиним однозначним способом підтвердження коронавірусу є лабораторний тест.