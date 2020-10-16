Вчені розповіли, чому всі по-різному переносять COVID-19

Коронавірус у всіх людей може протікати абсолютно по-різному. Деякі його переносять у важкій формі, а інші можуть і зовсім не відчути. Чому ж так відбувається, відповіли вчені з Норвегії.

Фахівці Бернгського університету провели дослідження і з'ясували, що тяжко хворі молоді пацієнти з коронавірусом мають антитіла, які блокують інтерферони - білки, які виділяються організмом для боротьби з інфекцією. Практично така ж ситуація простежується в осіб з рідкісним аутоімунним захворюванням APS1. Про це пишуть на сайті EurelAlert.

У чоловіків з коронавірусом вчені зафіксували більше антитіл до інтерферонів, саме з цієї причини жінки рідше вмирають і менше страждають від важких симптомів COVID-19.

За словами фахівців, дане порушення в роботі імунної системи є лише однією з багатьох причин смертельних випадків COVID-19 і характерно для молодих людей. Літні люди з коронавірусом вмирають, через те, що їхній організм дає більш серйозний збій.

У дослідженні розповіли, що найбільше летальних випадків від коронавірусу у людей після 60 років, але 5-10% молоді теж в групі ризику.

Як ми повідомляли раніше, медик назвав головну відмінність коронавірусу і грипу від сезонної алергії.

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