Ученые рассказали, почему все по-разному переносят COVID-19

Коронавирус у всех людей может протекать абсолютно по-разному. Некоторые его переносят в тяжелой форме, а другие могут и вовсе не почувствовать. Почему же так происходит, ответили ученые из Норвегии.

Специалисты Бернгского университета провели исследования и выяснили, что тяжело больные молодые пациенты с коронавирусом имеют антитела, которые блокируют интерфероны - белки, выделяемые организмом для борьбы с инфекцией. Практически такая же ситуация прослеживается у людей с редким аутоиммунным заболеванием APS1. Об этом пишут на сайте EurelAlert.

У мужчин с коронавирусом ученые зафиксировали больше антител к интерферонам, именно по этой причине женщины реже умирают и меньше страдают от тяжелых симптомов COVID-19.

По словам специалистов, данное нарушение в работе иммунной системы является лишь одной из многих причин смертельных случаев COVID-19 и характерно для молодых людей. Пожилые люди с коронавирусом умирают, так как их организм дает более серьезный сбой.

В исследовании рассказали, что больше всего летальных случаев от коронавируса у людей после 60 лет, но 5-10% молодежи тоже состоит в группе риска.

Как мы сообщали ранее, медик назвал главное отличие коронавируса и гриппа от сезонной аллергии.

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