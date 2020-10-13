Грип та COVID-19 одночасно можуть призвести до смерті: українців попередили про небезпеку

У Центрі громадського здоров'я розповіли, як не заразитися двома захворюваннями одночасно
На грип та коронавірус можливо заразитися одночасно. Мало того, симптоми захворювань дуже схожі й при одночасному зараженні ризик розвитку небезпечних станів і навіть смерті зростає у два рази. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я України (ЦОЗ).
Фахівці розповіли про симптоми, які відрізняють ці два захворювання і дали рекомендації про те, як убезпечити себе в період пандемії та сезонних застуд. Деталі повідомили в пресслужбі ЦОЗ.
"Грип і коронавірусна інфекція - небезпечні та високо заразні захворювання, які можуть мати як легкий перебіг і лікування вдома під наглядом сімейного лікаря, так і важку форму, яка може призвести навіть до летального результату. Обома вірусними інфекціями можна заразитися одночасно і тоді існує ризик важкого ураження легень, складного перебігу хвороби та навіть призвести до смерті", - сказано в повідомленні.
І грип та COVID-19 передається крапельним шляхом і початок захворювань має основні симптоми – лихоманку, втому і кашель. У ЦОЗ також додали, що антибіотики не прискорюють процес одужання в обох випадках.
Фахівці дали рекомендації про те, як уберегти себе і близьких від зараження:
"Пам'ятайте: дотримання респіраторної гігієни та гігієни рук, вакцинація, здорове харчування, сон, фізична активність знижують вірогідність розвитку важких форм COVID-19 і одночасного захворювання на грип", - додали в ЦОЗ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відрізнити кашель при коронавірусі та застуді.
А також розповідали про те, що лікарі назвали головні ознаки того, що людина вже перехворіла на коронавірус.