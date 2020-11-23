Вчені розповіли, чому категорично не можна повністю відмовлятися від м'яса в раціоні

Лікарі пояснили, чому не можна відмовлятися від м'яса (Фото: pixabay.com)

Вчені пояснили, що може статися з організмом при повній відмові від м'яса

У людей, які повністю виключають з раціону м'ясо, можуть бути серйозні проблеми з кістками. До такого висновку прийшли вчені з Оксфордського університету у Великобританії. Вони з'ясували, що прихильники веганської дієти, набагато частіше стикаються з переломами кісток, ніж ті, хто регулярно вживає м'ясо.

Як повідомляє видання Green Post, для дослідження було запрошено понад 54 тисяч добровольців. Вони були поділені на дві групи: одна дотримувалася веганської або вегетаріанської дієти, а друга – регулярно вживала в їжу м'ясо і рибу.

Учасники повідомили про 4 тисячі переломів і, як з'ясували автори дослідження, у тих добровольців, які не їли м'яса, спостерігалося знижене надходження кальцію і білка в організм з їжею. А це призводило до збільшення крихкості кісток. У вегетаріанців, які їли рибу, але при цьому зовсім не вживали м'ясо, також виявився високий ризик переломів у порівнянні з тими, хто їв м'ясо.

У веганів в середньому був знижений індекс маси тіла, а частота переломів збільшилася на 20 випадків на тисячу осіб. Найбільш вразливими виявилися кістки стегна – ризик переломів збільшився у два рази.

Вчені відзначили, що правильно збалансована рослинна дієта підвищує надходження поживних речовин і знижує ризик розвитку діабету, але при цьому потрібно ретельно стежити за рівнем кальцію і білка, щоб запобігти ламкості кісток.

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