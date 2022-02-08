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Вчені розповіли про небезпеку популярного знеболюючого: може призвести до інсульту

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Вівторок 08 лютого 2022 19:45
Вчені розповіли про небезпеку популярного знеболюючого: може призвести до інсульту Чи безпечний парацетамол (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені виявили небезпечну властивість парацетамолу, який вважається одним із найбезпечніших знеболювальних.

Про це пише Medicalx Press.

Чим воно небезпечне

Так, парацетамол може викликати серйозні захворювання та є небезпечним для деяких людей.

За словами вчених, парацетамол підвищує кров'яний тиск та збільшує ризик виникнення серцевих захворювань. Фахівці рекомендують відмовитися від цього препарату людям, які страждають на гіпертонію.

Дослідники провели експеремет у якому добровольці з високим тиском приймали пігулки. Зазначається, що перша група отримувала плацебо, а друга 1 г парацетамолу чотири рази на день.

В результаті з'ясувалось, що люди, які отримували парацетамол, відчули значне підвищення артеріального тиску.

Вчені кажуть, якщо вживати цей препарат регулярно, то це може призвести до інсульту.

Раніше ми повідомляли, які таблетки заборонено змішувати.

Також ми писали, чи безпечний парацетамол для вагітних.

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