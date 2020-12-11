Вчені розповіли, яке м'ясо може призвести до проблем з серцево-судинною системою

Червоне м'ясо може спровокувати проблеми з серцево-судинною системою. Тому з ним треба бути обережним. Замість цього краще більше вживати рослинного білка.

До таких висновків прийшли американські вчені, які близько тридцяти років вивчали вплив продукту на організм людини, зокрема, чоловіків. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Але повністю відмовлятися від свинини, яловичини або баранини українські експерти не рекомендують.

Дієтолог Лора Філіппова каже, що червоне м'ясо - це відмінне джерело гемового заліза. Наприклад дитина, що росте, потребує такого м'яса. Також червоне м'ясо рекомендовано вагітним жінкам.

Правда м'ясо краще не смажити, а тушкувати або запікати. При цьому якщо смажити м'ясо на відкритому вогні або на пательні з високою температурою і з соняшниковою олією, то це викликає деликацию білка і провокує онкозахворювання, хвороби серця, інфаркт, інсульт та атеросклероз судин.

Також важливо дотримуватися норм споживання червоного м'яса. Лікарі рекомендують не більше двох порцій червоного м'яса на тиждень. Це приблизно 300 грамів. А тим, кому за 40, його потрібно їсти ще менше, інакше процеси старіння організму будуть відбуватися швидше.

Нагадаємо, фахівці American Institute for Cancer Research склали список продуктів, які не варто вживати щодня.

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