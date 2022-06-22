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Вчені розповіли, яка робота смертельно небезпечна

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Середа 22 червня 2022 21:33
Вчені розповіли, яка робота смертельно небезпечна Чому офісна робота небезпечна (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження та з'ясували, що перебування в сидячому положенні протягом понад 8 годин на день збільшує ймовірність інфаркту або інсульту на 50%.

Про це повідомляє DailyMail.

Що показало дослідження

Експерти з Китайської академії медичних наук підтвердили, що сидячий спосіб життя смертельно небезпечний для здоров’я. Все тому, що офісні службовці найбільш схильні до інфарктів та інсультів.

Зокрема, протягом десятиліть лікарі попереджали про небезпеки тривалого перебування у сидячому положенні та про те, який вплив ця звичка надає на внутрішні органи нашого тіла на кшталт серця.

Вчені провели дослідження та охопили понад 100 000 дорослих людей. Вони встановили, що якщо люди сидять понад 8 годин на день, а це приблизно відповідає офісному робочому дню за вирахуванням обідньої перерви, то розвиток інфаркту або інсульту у них підвищується на 20%.

Вчені розповіли, яка робота смертельно небезпечнаЧому офісна робота небезпечна (freepik)

Також ризик цих найнебезпечніших порушень у роботі серцево-судинної системи зростає на 49%, якщо порівнювати з тими, хто сидить не більше 4 годин на день.

Фахівці закликають офісних працівників, які змушені проводити багато часу в сидячому положенні, частіше вставати та влаштовувати невеликі перерви для того, щоб займатися спортом.

Додамо, що незручна поза за столом призводить до утворення м’язової напруги і спазмів. Результат - болі у спині і шиї, напруження і мігрень. Це означає, що розмір стільця і ​​столу мають пряме відношення до того, наскільки комфортно вам буде працювати.

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