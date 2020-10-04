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Вчені розповіли, дефіцит якого вітаміну призводить до ожиріння та затримки росту

Неділя 04 жовтня 2020 17:22
Вчені розповіли, дефіцит якого вітаміну призводить до ожиріння та затримки росту
Ожиріння (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Експерти розповіли про те, нестача якого вітаміну сприяє ожирінню

Вчені з Університету штату Північна Кароліна заявили, що дефіцит вітаміну D на ранньому етапі розвитку може порушити гормональний баланс між зростанням і накопиченням жиру.

Для експерименту використовувалися рибки даніо-реріо. Протягом чотирьох місяців вони були на особливій дієті. Одну частину рибок позбавили вітаміну D, а другий – навпаки давали їжу, збагачену вітаміном D. Також була контрольна група без втручань. Про це повідомляє МедикФорум.

Після цього вчені вивчили їх розмір, щільність кісток, рівень тригліцеридів, ліпідів, холестерину та вітаміну D. Вони також вивчили метаболізм, мобілізацію жиру і стимулювання зросту.

Таким чином, вдалося з'ясувати, що рибки, яким не давали вітамін D були в середньому на 50% менше, ніж у двох інших групах. Крім того, у них було значно більше жирових запасів.

Після цього дану групу рибок перевели на дієту, збагачену вітаміном D. На такій дієті вони провели пів року. Результати дослідження показали, що рибки почали рости і використовувати накопичений жир, але вони все одно не могли наздогнати за розміром інші групи рибок. При цьому у них також збереглися жирові відкладення.

Нагадаємо, що вчені також вважають, що існує величезна залежність між недосипом і набором зайвих кілограмів.

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