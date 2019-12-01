Вчені розшифрували 4000-річний рецепт борщу: як готувати

Міжнародна група вчених-кулінарів, кулінарних істориків та спеціалістів з клинопису розшифрувала чотири найдавніших рецепта, відомих сучасному світу і спробувала їх приготувати. Про це повідомляє History Blog.

Міжнародна команда вчених-дієтологів, істориків кулінарії і клинописців відтворила чотири найстаріших відомих рецепта, знайдених на клинописних табличках в Єльській Вавилонської колекції. Три найстаріші таблички датуються древнім Вавілонським періодом, приблизно 1730 роком до н. е.., а четверта - Неовавілонським періодом - приблизно на тисячу років пізніше.

Виявляється, що рецепт, який був написаний клинописом на одній з таблиць, вчені розшифрували як прототип борщу. Варто також відзначити, що разом з прототипом борщу, вавілоняни готували м'ясні та вегетаріанські страви з великою кількістю пряних трав.

Борщ (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Є щось справді людське в їжі, їжі та дегустації, і це те, що ми хотіли дослідити, відтворюючи ці рецепти. Може бути, не зовсім так, якими вони були, може бути, наші інгредієнти трохи за смаком відрізняються, але все ще близькі до того, що ніхто не готував майже 4 тисячі років", — говорить один з провідних вавилонських дослідників Лассен.

Вчені також опублікували кілька перекладених рецептів. Наприклад, ви можете спробувати приготувати тушковану баранину за вавілонського рецептом. На табличці зазначено, що для приготування необхідно м'ясо баранини, вода, жир, дрібнозерниста сіль, сушені ячмінні коржі, цибуля, перський лук-шалот, цибуля-порей, часник та молоко. Правда, вавілоняни не вказували пропорції.

Раніше ведучий "Орла і Решки" зізнався, де пробував найсмачніший борщ.