Вчені розкрили один секрет, які дозволить нам бути максимально щасливими

Почуття щастя для кожної людини дуже індивідуальне. Хтось, здавалося б, має все, але при цьому перебуває в постійній печалі, а для когось мінімуму благ достатньо, щоб зустрічати ранки з усмішкою. Вчені кажуть, що секрет щастя простий і криється у кожного з нас в голові.
Про це повідомляє Daily Mail.
Щоб досягти почуття щастя, досить зменшити свої очікування. Але робити це необхідно не настільки низько, щоб не відчувати себе нікчемними.
Саме така формула і є основою щасливого життя.
До такого висновку прийшли вчені з Університетського коледжу Лондона. Для цього вони запустили проект з розрахунку рівня щастя.
Його метою є пошук найпростішого рівняння, яке пояснює, що саме робить нас щасливими. Вчені створили мобільну гру, яка спонукає користувачів приймати ризиковані рішення і попередньо висловлювати свої припущення про те, наскільки вони будуть успішними.
Більше 18 000 людей завантажили гру, що дозволило вченим простежити зв'язок між результативністю, очікуваннями і рівнем щастя у людей.
Вчені встановили, що щастя пов'язане з очікуваннями, і помірні очікування збільшують ймовірність приємного сюрпризу. А якщо вони надмірно і постійно завищені, їх невідповідність дійсності робить людину нещасною.
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