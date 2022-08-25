Вчені показали загублене місто на дні океану: нічого подібного досі ніхто не знаходив

Територія загубленого міста займає майже 500 квадратних кілометрів. На ній знаходяться гідротермальні джерела, висота яких коливається від зовсім крихітних до веж висотою в 60 метрів.

Це загублене місто виявили ще у 2000 році за допомогою автономних підводних дослідницьких апаратів. Відтоді розпочато дослідження цього унікального місця в Атлантичному океані.

Вчені вважають, що це місце - довготривале гідротермальне поле існування для живих істот. І нічого подібного в інших океанах і місцях на планеті раніше виявлено не було.

Д. Келлі)

Понад 120 тисяч років, а може й довше, гідротермальне поле взаємодіяло з морською водою, викидаючи водень, метан та інші розчинені гази в океан.

У тріщинах і ущелинах родовища вуглеводні живлять різні мікробні істоти без присутності кисню. І багато з цих видів науці невідомі.

Загублене місто стало домом для безлічі равликів і ракоподібних, ще там є краби, креветки, морські їжаки. Угри зустрічаються, але рідше.

Вуглеводні утворилися в жерлах загубленого міста не з атмосферного вуглекислого газу або сонячного світла, а в результаті хімічних реакцій на морському дні.

Вашингтонський університет)

"У цьому загубленому місті ми бачимо дуже розвинену мікробну екосистему. Можливо, щось подібне можна побачити на супутнику Сатурна Енцеладі й супутнику Юпітера Європі, які теж мають океани під поверхнею. А, може навіть коли Марс був покритий водою, там існували такі ж мікробні товариства на дні", - розповів мікробіолог Вільям Бразелтон.

Найвищий моноліт назвали Посейдоном - на честь грецького бога. Його висота понад 60 метрів. Є там і скеля з короткими спалахами активності - жерла сочаться рідиною, які створюють скупчення тонких, багатозубцевих карбонатних наростів і вони стирчать назовні, як пальці, підняті вгору.