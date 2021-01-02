Вчені розкопали стародавню доісторичну тварину: майже без пошкоджень (фото)

На півночі Сибіру, в Якутії вчені розкопали практично неушкодженого шерстистого носорога. Недалеко від того місця, де було знайдене перше і, як повідомляється, єдине у світі дитинча шерстистого носорога, тепер жителі виявили ще одного представника того ж виду. За даними дослідників, тіло доісторичної тварини збереглося майже на 80%.

Молодий шерстистий носоріг, що пролежав під льодом десятки тисяч років, зберіг густу рудувато-коричневу шерсть, всі кінцівки та велику частину внутрішніх органів, включаючи кишечник. Про це пише науковий журнал Science Alert.

На сьогодні ця маленька пухнаста істота є добре збереженим шерстистим носорогом з коли-небудь виявлених де-небудь у світі.

"Молодому носорогові було від трьох до чотирьох років, і він жив окремо від матері, коли помер. Швидше за все, він потонув", - розповів палеонтолог Валерій Плотніков з Російської академії наук, який зробив перший опис знахідки.

Повідомляється також, що стать тварини досі невідома.

"Ми чекаємо радіовуглецевий аналіз, щоб визначити, коли він жив, найбільш вірогідний діапазон дат складає від 20 000 до 50 000 років тому", - додав фахівець.

Шерстистий носоріг (фото: sciencealert.com)

Волосся цієї давно померлої істоти зараз можуть виглядати клочкуватими й брудними, але це говорить про набагато більш насичене минуле. Дивлячись на розташування волосків, вчені вважають, що тварина, швидше за все, померла в літній період, хоча необхідний подальший лабораторний аналіз.

Поки фахівці продовжують проводити розкопки, оскільки тушка носорога знаходиться у важкодоступному місці для її вилучення.

Команда вже планує відправити носорога до Швеції, де дослідники працюють над послідовністю геномів декількох носорогів, щоб краще зрозуміти їх історію і чому вони вимерли.

Нагадаємо, що раніше вчені виявили цікавий наскельний малюнок віком 4 тисячі років.

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