Вчені спростували головний міф про динозаврів: вони були крихітними

Вчені провели нове дослідження і з'ясували, що динозаври насправді не були гігантськими потворними істотами. За деякими даними, перші стародавні ящери мали не більше 10 см у висоту.

Археологи виявили на Мадагаскарі останки родича динозаврів, який жив на планеті близько 237 млн років тому. Про це пише BBC з посиланням на дані дослідження Національної академії наук США Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Є загальне сприйняття динозаврів як гігантів. Але ця нова тварина дуже близько до точки відмінності динозаврів і птерозаврів. І воно дивно маленьке", - розповів один з авторів дослідження Крістіан Каммерер.

Вчені упевнені, що останки нового виду допоможуть розібратися з походженням птерозаврів – крилатих рептилій, які існували в часи динозаврів.

Цей вид отримав назву Kongonaphon kely (Крихітний вбивця комах), і його останки виявила на Мадагаскарі група дослідників з Американського музею природознавства в Нью-Йорку.

І динозаври, і птерозаври належать до однієї групи – орнитодирів. Походження цієї групи на цей момент маловивчене, оскільки ранніх видів представників цього виду було знайдено занадто мало.

За даними дослідників, розміри перших архозаврів (ранні предки безкрилих динозаврів, крокодилів, птахів, птерозаврів і орнитодиров) були однаковими та невеликими. А згодом вони почали мутувати, розвиватися і зросли до гігантів.

"Аналізуючи зміни розмірів тіла протягом еволюції архозаврів, ми виявили переконливі докази того, що ці розміри різко зменшилися на початку історії динозаврів і птерозаврів", - додав Каммерер.

За будовою зубів вчені визначили, що ці птерозаври харчувалися комахами, а це значить, що раціон харчування у них був невеликий, що свідчить про малу будову тіла.

