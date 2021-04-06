Вчені визначили маски, які дійсно ефективні від коронавірусу

Масковий режим запроваджено в багатьох країнах світу і розмови про ефективність цього захисного засобу не вщухають вже рік. Вчені з США вирішили перевірити всі види масок і визначили, які з них дійсно є найбільш ефективними під час пандемії.

Результати цього дослідження були опубліковані в журналі Science News.

Для дослідження вчені зі Смітсонівського інституту охорони природи США, проаналізували маски, а також різні матеріали, з яких їх можуть виготовляти, під мікроскопом.

Найбільш ефективними були визнані респіраторні маски N95, а також маски з фланелевої тканини. А ось маски з синтетичних матеріалів, з шифону або віскози – показали найнижчий рівень ефективності.

За словами фахівця у галузі мікроаналізу Едварда Віченці, хаотична природа бавовняних волокон з їх зморшкуватою текстурою і складною формою з вигинами та складками, дозволяє бавовні вловлювати більше нанорозмірних частинок, ніж іншим тканинам.

"Бавовна "любить" воду і розбухає у вологому середовищі. Тому часткам стає важче проникати через маску", - зазначив учений.

Поліефірні тканини (поліестер) дуже добре організовані, за словами дослідників. Їх гладкі та прямі волокна роблять такі маски менш ефективними. Такі маски відштовхують вологу від дихання, що робить їх майже марними.