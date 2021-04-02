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Медики розповіли, як не підчепити коронавірус в громадському транспорті

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 17:20
Медики розповіли, як не підчепити коронавірус в громадському транспорті Фото: Медики розповіли, як не заразитися коронавірусом в транспорті (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Лікарі розповіли українцям, як потрібно правильно носити захисну маску в громадському транспорті. Це знизить ризик зараження не тільки коронавірусом, але й іншими сезонними вірусами, в тому числі.

Про це повідомили фахівці Центру Громадського здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

Медики відзначають, що в громадському транспорті правильне носіння захисної маски дуже важливо.

Люди протягом довгого часу знаходяться в тісному контакті з іншими – поки стоять у черзі на зупинці, протягом поїздки, під час посадки та висадки.

У транспорті не завжди є можливість дотримуватися рекомендованих 1-1,5 метра дистанції від інших людей, особливо в години пік.

Щоб не впасти, люди тримаються за поручні, поручні, сидіння та інші поверхні в транспорті, а потім можуть доторкатися до рота або носа.

"При таки умовах маска – це наш "щит", який допоможе зменшити поширення вірусу. Але вона не захистить, якщо її носити неправильно! Маска повинна повністю закривати рот і ніс. А не знаходитися на підборідді, під носом або тільки на носі, висіти на одному вусі або на руці", - підкреслили фахівці ЦГЗ.

Вони нагадали, що люди, у яких симптоми COVID-19 ще не виявилися, або які хворіють безсимптомно, можуть передавати вірус іншим людям. Тому, носити маску правильно – це ще й піклуватися про ближніх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики пояснили, чим небезпечний бурхливий штам COVID-19.

А також розповідали про те, що український вчений зробив важливу заяву про носіння захисних масок.

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