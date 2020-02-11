Викликає рак: лікарі назвали найнебезпечніший продукт

Названий продукт харчування, який викликає рак (фото: pixabay)

Онкологи назвали продукт харчування, який викликає виникнення онкологічних захворювань

Червоне м'ясо може сприяти виникненню онкологічних захворювань і призводити до раку підшлункової залози. Про це повідомив лікар-онколог Андрій Пильов одному з російських видань. Лікар також порекомендував уникати дуже гарячої їжі.

Медик розповів, які продукти небезпечні та можуть викликати онкологію. За словами лікаря, кава і шоколад можуть провокувати патологічні стану, але до раку, на щастя, не приводять.

"З доведених факторів – це надмірне споживання хімічно обробленого червоного м'яса, зменшення кількості клітковини в раціоні. Якщо алкоголь, то тут дуже опосередкований шлях виникнення раку, і мова йде не про спиртне в цілому", – повідомив Пильов.

За його словами, жирна їжа, червоне м'ясо у великій кількості, а також алкоголь можуть викликати рак. Крім того, уточнив онколог, малорухливий спосіб життя і ожиріння також можуть сприяти розвитку пухлини.

Він додав, що куріння є фактором, який підвищує ризик розвитку раку в 30-50 разів.

До речі, також небезпечним виявилося рослинна олія для смаження і фритюру, яке впливає на розвиток запальних захворювань кишечника і провокує рак товстої кишки. Фахівці радять використовувати масло в свіжому і холодному вигляді.