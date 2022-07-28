Вчені виявили харчову добавку, яка зменшить ризик виникнення раку: що потрібно їсти
Вчені провели дослідження та з'ясували, що харчові добавки зі стійким крохмалем зменшують ризики раку у людей з високим ризиком цього захворювання.
Про це пише MedicalXpress.
За словами фахівців, у дослідженні взяли участь майже 1000 пацієнтів з усього світу із синдромом Лінча, який обумовлює генетичну схильність до розвитку раку.
Науковці виявили, що регулярна доза стійкого крохмалю, також відомого як ферментована клітковина, яку приймали в середньому протягом двох років зменшила кількість онкологічних захворювань.
Такий ефект був особливо виражений при раку верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, шлунка, жовчних шляхів, підшлункової залози та дванадцятипалої кишки. Він тривав протягом 10 років після припинення прийому добавки.
У яких продуктах міститься стійкий крохмаль
Стійкий крохмаль - це тип вуглеводів, який не перетравлюється у тонкій кишці. За словами фахівців, він ферментує у товстому кишечнику, живлячи корисні кишкові бактерії та діє як харчове волокно у травній системі.
Такий крохмаль є у таких продуктах:
- увівсі;
- сухих сніданках;
- твердих сортах макаронних виробів;
- рисі;
- гороху;
- квасолі;
- не стиглих бананах.
У висновку професор Джон Мазерс заявив, що стійкий крохмаль знижує кількість ракових захворювань більш ніж на 60%. Ефект був найбільш очевидним у верхній частині кишківника.
Також він додав, що стійкий крохмаль може зменшити ризик розвиток раку шляхом зміни бактеріального метаболізму жовчних кислот і зменшення їхньої кількості, які можуть пошкодити ДНК та викликати рак.
Раніше вчені назвали типи людей, які більш схильні до раку через сонце.
Також ми писали, який нічний симптом може вказувати на рак кишечника.