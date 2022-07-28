Вчені виявили харчову добавку, яка зменшить ризик виникнення раку: що потрібно їсти

Вчені провели дослідження та з'ясували, що харчові добавки зі стійким крохмалем зменшують ризики раку у людей з високим ризиком цього захворювання.

За словами фахівців, у дослідженні взяли участь майже 1000 пацієнтів з усього світу із синдромом Лінча, який обумовлює генетичну схильність до розвитку раку.

Науковці виявили, що регулярна доза стійкого крохмалю, також відомого як ферментована клітковина, яку приймали в середньому протягом двох років зменшила кількість онкологічних захворювань.

Такий ефект був особливо виражений при раку верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, шлунка, жовчних шляхів, підшлункової залози та дванадцятипалої кишки. Він тривав протягом 10 років після припинення прийому добавки.

У яких продуктах міститься стійкий крохмаль

Стійкий крохмаль - це тип вуглеводів, який не перетравлюється у тонкій кишці. За словами фахівців, він ферментує у товстому кишечнику, живлячи корисні кишкові бактерії та діє як харчове волокно у травній системі.

Такий крохмаль є у таких продуктах:

увівсі;

сухих сніданках;

твердих сортах макаронних виробів;

рисі;

гороху;

квасолі;

не стиглих бананах.

У висновку професор Джон Мазерс заявив, що стійкий крохмаль знижує кількість ракових захворювань більш ніж на 60%. Ефект був найбільш очевидним у верхній частині кишківника.

Також він додав, що стійкий крохмаль може зменшити ризик розвиток раку шляхом зміни бактеріального метаболізму жовчних кислот і зменшення їхньої кількості, які можуть пошкодити ДНК та викликати рак.