ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчені виявили несподівані наслідки вживання лимону: нове дослідження

Новость на русском →
Вівторок 24 травня 2022 08:20
Вчені виявили несподівані наслідки вживання лимону: нове дослідження Фото: Вчені назвали несподівані наслідки вживання лимону (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Вчені розповіли про несподівані наслідки вживання лимону. Нові дослідження показали, що кислий фрукт може бути не тільки й корисним, але й чинити шкоду. Багато чого, звісно ж, залежить від кількості й частоти його вживання.

Про це пише Eatthis.

З позитивних наслідків вживання лимону можна назвати такі: підтримка імунітету, допомога ниркам, контроль тиску. А з негативних - часте вживання лимону може погано впливати на зуби.

Лимон підтримає вашу імунну систему

Лимон багатий на вітамін С, що є важливим мікроелементом, який допомагає захистити природну та адаптивну імунну систему, підтримуючи різні клітинні функції.

Фрукт дасть здоров'я вашим ниркам

"Лимонна кислота, що міститься в лимонах, може впливати на рН сечі, зменшуючи ймовірність розвитку каменів у нирках", - каже лікарка Лорен Манакер.

Дослідники виявили, що цитрат - сіль лимонної кислоти, зв’язується з кальцієм і допомагає блокувати утворення каменів.

Лікарі кажуть, що щоденне вживання 1/2 склянки концентрату лимонного соку, розведеного у воді, може підвищити рівень цитрату в сечі і, ймовірно, знизити ризик утворення каменів у нирках.

Підтримка артеріального тиску

Лимони містять флавоноїд під назвою гесперидин - рослинну хімічну речовину, яка зазвичай міститься в цитрусових.

Гесперидин може бути корисним при захворюваннях кровоносних судин, таких як геморой, варикозне розширення вен і погана циркуляція. Це потенційно допомагає кровоносним судинам функціонувати краще, допомагаючи зменшити запалення та підтримувати здоровий кров'яний тиск.

Лимон може викликати ерозію зубів

Вживання великої кількості лимону (лимонного соку) може призвести до руйнування зубної емалі з часом.

"Лимони кислі, і надмірна кислотність на ваших зубах може призвести до ерозії зубів", - каже Манакер.

Ерозія зубів - це хімічна втрата мінералізованих речовин зуба. Це найчастіше викликано впливом кислоти з їжі.

Якщо ви відчуваєте зубний біль, особливо під час прийому їжі, або ви відчуваєте чутливість зубів, подумайте про те, щоб змінити свої звички в їжі та пиття.

Раніше дієтолог розповіла, кому не можна їсти лимон.

Також ми писали, що буде якщо їсти лимон зі шкіркою.

Читайте РБК-Україна в Google News
лимон
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність