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Вчені виявили у носі бактерію, яка провокує хворобу Альцгеймера

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Четвер 24 лютого 2022 07:20
Вчені виявили у носі бактерію, яка провокує хворобу Альцгеймера Що провокує хворобу Альцгеймера (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені під час експерименту вияснили, що віруси можуть швидко переміщатися з носогорла до мозку, провокуючи характерні для нейродегенерації симптоми.

Дослідження проводились вченими з Австралії, пише New Atlas.

Що провокує хворобу

Зокрема, результати вкотре підтвердили вірусну природу хвороби Альцгеймера.

Фахівці розповіли, що бактерії, які живуть у носі, можуть проникати в мозок через нервові закінчення дихальних шляхів, викликаючи каскад характерних для хвороби Альцгеймера подій.

Під час експериментів зі збудником пневмонії бактерією C. Pneumoniae на моделях мишей вчені відстежили шлях інфікування.

Вчені виявили, що C. Pneumoniae впродовж 72 годин після попадання в носові шляхи інфікує нюховий і трійчастий нерви, потім нюхову цибулину, а далі потрапляє в мозок.

Зазначається, що після попадання в центральну нервову систему бактерії викликали кілька змін, притаманних хворобі Альцгеймера. До того ж вже за кілька днів у мозку почали накопичуватися відкладення білка бета-амілоїду, а за кілька тижнів спостерігалася дисфункція генних шляхів, асоційованих із хворобою.

В результаті з'ясувалося, що хвороба Альцгеймера спершу викликається вірусами та бактеріями. Наразі найпоширенішим фактором ризику вважається вірус герпесу.

Раніше ми повідомляли про натуральну приправа, яка може захистити від деменції та хвороби Альцгеймера.

Також ми називали ознаки хвороби Альцгеймера.

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