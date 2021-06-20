Вчені виявили ще одну негативну властивість фастфуду: розбурхує імунну систему

Вчені провели дослідження на мишах і давали їм "еквівалент" їжі швидкого харчування з високим вмістом насичених жирів, цукру і солі. На такій дієті мишей тримали рівно місяць і не давали їм свіжих овочів, фруктів або клітковини.

Така дієта призвела до того, що у мишей почало збільшуватися кількість імунних клітин в крові. Така реакція буває в організмі в тому випадку, якщо організм вражений мікробною або бактеріальною інфекцією.

Крім того, дослідники виявили ще одну властивість дієти з фастфуду – така їжа викликає агресивний стан тривоги, яка через регулярне вживання такої їжі може зберігатися досить тривалий час.

"Нездорова дієта призвела до несподіваного збільшення кількості певних імунних клітин в крові мишей, особливо гранулоцитів і моноцитів", - розповіла один з авторів дослідження Анетт Крайст.

Вона пояснила, що організм мишей почав реагувати на дієту швидкого приготування так, як ніби в організмі з'явився вірус або бактерія, яку почав атакувати імунітет.

За словами вчених, проста відмова від фастфуду і повернення до режиму звичайного харчування буде недостатнім для скасування змін в організмі. Після того як мишей повернули до звичайної зернової дієти, запалення в їх організмах зникло, але генетичне програмування залишилося.

"Нещодавно було виявлено, що вроджена імунна система має форму пам'яті. Після інфекції захисні сили організму залишаються в стані тривоги, щоб швидше відреагувати на нову атаку", - наголошується в дослідженні.

Така реакція організму раніше спостерігалася тільки після впливів вірусів та інфекцій, і не була пов'язана з їжею. А це означає, за словами вчених, що регулярне вживання фастфуду може бути пов'язано з діабетом другого типу, ожирінням і проблемами з серцевою системою.