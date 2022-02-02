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Українцям розповіли, коли при COVID-19 слід викликати "швидку": перелік симптомів

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Середа 02 лютого 2022 09:45
Українцям розповіли, коли при COVID-19 слід викликати "швидку": перелік симптомів Фото: коли потрібно викликати "швидку" для пацієнтів з коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні фіксують збільшення звернень до "швидкої" з проханням надати медичну допомогу, що викликає значне навантаження і для медиків бригад екстренки, і для диспетчерів, які приймають дзвінки на лінію "103".

Про це розповіли в МОЗ України на сторінці в Facebook.

У чому причина

У відомстві пов'язують ситуацію з початком нової хвилі коронавірусу в Україні. Так, кількість звернень до "швидкої" за добу склала 45 тисяч. Бригади медиків здійснили майже 20 тисяч виїздів, і було госпіталізовано до лікарні 5,3 тисячі пацієнтів.

Разом з тим в міністерстві нагадали, що на початку пандемії в 2020 році в середньому налічувалося близько 24-25 тисяч звернень до "швидкої", а історичний максимум був зафіксований в жовтні 2021-го, коли протягом доби було 55 тисяч дзвінків.

У зв'язку з навантаженням для медиків відомство нагадує, в яких ситуаціях слід викликати "швидку" для пацієнтів з коронавірусом.

Також в МОЗ звертають увагу, що в першу чергу варто зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, з яким підписана декларація, оскільки саме він повинен надати консультацію і визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

Коли потрібно звертатися до "швидкої" при COVID-19

Перелік симптомів і станів, при яких пацієнту може знадобитися госпіталізація:

  • Біль у грудній клітці
  • Тяжкість дихання, задишка в стані спокою, ознаки дихальної недостатності
  • Сатурація з рівнем кисню в крові менше ніж 92%
  • Порушення свідомості
  • Інші ознаки, що загрожують життю і свідчать про критичний стан пацієнта.

Нагадаємо також, що в Україні була посилено відповідальність за помилковий виклик бригади "швидкої", за що тепер передбачається штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850-3400 гривень.

А за повторний протягом року завідомо неправдивий виклик "швидкої допомоги", поліції або аварійних служб суми збільшуються - від 3400 до 5100 гривень.

Додамо, що в 2021 році в Україні змінили правила виклику "швидкої" - алгоритми диспетчеризації розділили на 4 категорії викликів: критичний, терміновий, невідкладний і непрофільний.

Також ми писали, що перед цим МОЗ України дав алгоритм дій при отриманні позитивного тесту на COVID-19.

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