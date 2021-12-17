Названа спеція, яка може знизити ризик розвитку раку

Як відомо, рак залишається одним з найсерйозніших проблем, із якими стикаються служби охорони здоров'я у всьому світі, і тут ключову роль має відігравати профілактика.

Вчені кажуть, що злоякісні новоутворення вражають кожну другу людину, яка народилася у Великій Британії після 1960 року. Однак, як сказано в дослідженні британських учених, зупинити або сповільнити поділ ракових клітин, можна за допомогою куркуми.

Куркума сприяє запобігти розвитку раку (freepik)

Окрім того, у Великобританії було запущено інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення поінформованості про ознаки та симптоми раку. Основна мета – пояснити людям, що захист від хвороби передбачає дотримання правил харчування.

"Добре відомо, що збільшення споживання фруктів, овочів та цільнозернових може значно підвищити захист від раку. У цій галузі куркума славиться передбачуваними лікувальними властивостями, а аюрведична література підтримує її використання як противірусний засіб", – йдеться у статті.

Зазначається, що куркуму необхідно в обов’язковому порядку пересипати в скляну банку, щільно закрити кришкою і зберігати в темряві. На світлі куркумін (активний інгредієнт куркуми) свої корисні якості втрачає.

Куркума сприяє запобігти розвитку раку (freepik)

Користь куркуми

Також фахівці кажуть, що велике значення в застосуванні куркуми проти раку має те, що в організмі починається стимулювання самознищення злоякісних пухлин. При цьому куркумін не впливає на здорові клітини, не пошкоджує їх.

На відміну від лікарських препаратів, у куркуми практично немає протипоказань. Це потужний антиоксидант з детоксикаційним і жовчогінним ефектом. До того ж вона впливає на стан шкіри.

У щоденний раціон включити куркуму радять дієтологи. Особливо вона допоможе пацієнтам з цукровим діабетом і ожирінням. Приправу додають у дієтичні напої, оскільки з її допомогою вдається нормалізувати обмінні процеси, що відбуваються в організмі.