Вчені назвали симптоми затяжного COVID-19

Коронавірус у деяких пацієнтів може перейти у затяжну форму хвороби, на що здатні вказувати певні симптоми, що не проходять протягом 12 тижнів і більше.
Фахівці британського Національного Інституту Здоров'я та Догляду (NICE) назвали такі ознаки у своєму новому дослідженні. Про це пише Express.
Зазначається, що симптоми COVID-19 можуть змінюватися від постійного кашлю, високої температури та втрати нюху або смаку. Крім того, були зареєстровані й інші ознаки хвороби, які можуть свідчити про "тривалий коронавірус".
Науковці визначили, що затяжний COVID-19 "триває понад 12 тижнів (після зараження) і не пояснюється альтернативним діагнозом".
Такий стан пов'язаний із дуже різноманітним списком ознак і симптомів, включаючи задишку та депресію.
Респіраторні симптоми включають кашель, а серцево-судинні симптоми - стиснення в грудях, біль у грудях, прискорене серцебиття.
Загальні симптоми включають: стомлюваність, жар і біль.
Неврологічні симптоми включають "туман у свідомості" - це вважається типом когнітивного порушення, при якому відбувається втрата концентрації та/або проблеми з пам'яттю.
Інші неврологічні симптоми включають: головний біль; порушення сну.
Симптоми периферичної невропатії (поколювання й оніміння) включають: запаморочення; делірій (у літніх людей).
Повідомлялося також про шлунково-кишкові симптоми, такі як біль у животі, нудота, діарея, анорексія та зниження апетиту.
Британські дослідники розповіли також про проблеми опорно-рухового апарату, психологічні та дерматологічні симптоми:
Раніше повідомлялося, що дослідники назвали найпоширеніший симптом COVID-19, який було виявлено у 86% пацієнтів.
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