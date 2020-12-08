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Лікар назвав симптоми коронавірусу, які можуть означати важку форму

Вівторок 08 грудня 2020 09:05
Лікар назвав симптоми коронавірусу, які можуть означати важку форму
Названі небезпечні симптоми коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Український лікар назвав небезпечні симптоми коронавіруса, які можуть означати, що у хворого розвивається важка форма COVID-19. Медик каже, що дуже важливо стежити за температурою тіла.

Про це розповів головний лікар одного з медичних діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький, пише ТСН.

Так, при постійно високій температурі, яка не знижується протягом тривалого часу, можна говорити про розвиток важкої форми. Ще однією ознакою стає, коли у людини з'являється задуха.

"Постійна висока температура, не знижується до 5-6 дня, це один з найбільш небезпечних симптомів. Друге - людина не може встати з ліжка, задишка. Яка сатурація на пульсоксиметр, який пульс, яка частота дихання, наскільки пацієнт активний і як він взагалі себе почуває", - перерахував ознаки, за якими оцінюється стан пацієнта, Тарас Жиравецький.

А ось втрата нюху, яка виникає у багатьох пацієнтів, клінічно абсолютно не має значення для лікарів. Цей симптом безпечний.

Відзначимо, що раніше Тарас Жиравецький розповів, в яких місцях найбільша ймовірність заразитися коронавірусом, і що вже давно слід було заборонити уряду.

Крім того медик назвав умови, за яких коронавірус може повністю зникнути у всьому світі, і що для цього потрібно зробити.

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