Лікар назвав симптоми коронавірусу, які можуть означати важку форму

Український лікар назвав небезпечні симптоми коронавіруса, які можуть означати, що у хворого розвивається важка форма COVID-19. Медик каже, що дуже важливо стежити за температурою тіла.
Про це розповів головний лікар одного з медичних діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький, пише ТСН.
Так, при постійно високій температурі, яка не знижується протягом тривалого часу, можна говорити про розвиток важкої форми. Ще однією ознакою стає, коли у людини з'являється задуха.
"Постійна висока температура, не знижується до 5-6 дня, це один з найбільш небезпечних симптомів. Друге - людина не може встати з ліжка, задишка. Яка сатурація на пульсоксиметр, який пульс, яка частота дихання, наскільки пацієнт активний і як він взагалі себе почуває", - перерахував ознаки, за якими оцінюється стан пацієнта, Тарас Жиравецький.
А ось втрата нюху, яка виникає у багатьох пацієнтів, клінічно абсолютно не має значення для лікарів. Цей симптом безпечний.
Відзначимо, що раніше Тарас Жиравецький розповів, в яких місцях найбільша ймовірність заразитися коронавірусом, і що вже давно слід було заборонити уряду.
Крім того медик назвав умови, за яких коронавірус може повністю зникнути у всьому світі, і що для цього потрібно зробити.
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