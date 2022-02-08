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Вчені назвали салат, що допомагає знизити тиск: всього два інгредієнти

Автор: Людмила Жукова

Салат з огірками і часником допомагає знизити артеріальний тиск.

Про це повідомляють вчені, пише Organic Home Remedies.

За даними Американської кардіологічної асоціації, понад 100 мільйонів людей в країні страждають гіпертонією.

Ці цифри тільки збільшуються, подібно до ризиків для здоров'я, які супроводжують гіпертонію.

Як знизити тиск

Якщо ви або хтось із ваших знайомих страждає від гіпертонії, важливо проконсультуватися з терапевтом, щоб отримати рекомендації щодо методів лікування цього стану.

Тим не менш, одна річ, яку ви можете вирішити вже зараз - це контроль харчування.

Як правило, ваш режим харчування впливає на ваше здоров'я. Є продукти, які ви можете обов'язково включити у свій режим харчування, вони можуть допомогти контролювати навантаження на ваше кровообіг.

Пропонуємо вам розглянути два унікальних продукти - це часник і огірки.

Огірок - прекрасний органічний продукт, який може допомогти при гіпертонії. У ньому міститься багато калію і клітковини. Калій може допомогти збалансувати вміст натрію в крові, протидіючи атеросклерозу (утворення бляшок в кровоносних судинах). Клітковина може допомогти знизити рівень холестерину і регулювати кров'яний тиск.

Часник продемонстрував переконливі докази своєї здатності контролювати гіпертонію, рівень холестерину і різні інші стани здоров'я. Ця відновна здатність в основному пов'язана зі сполукою під назвою аліцин, яка міститься в часнику.

Зробіть простий салат з огірків і часнику і будьте здорові!

Як ми раніше писали, невролог пояснив, що потрібно робити, щоб налагодити сон.

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