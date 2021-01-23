Вчені назвали простий спосіб відрізнити брехуна: стежте за рухами

Вчені розповіли, як швидко розпізнати брехуна (Фото: freepik.com)

Вчені провели нове дослідження в області поведінки людини в спілкуванні та назвали простий спосіб відрізнити брехуна. Вони пояснили, що в розмові потрібно уважно стежити за рухами співрозмовника і його діями.

Як виявили дослідники з Університету Еразма Роттердамського, брехун у спілкуванні починає імітувати рухи та дії свого співрозмовника. У досвіді вчених брали участь добровольці, які розповідали своїм співрозмовникам правду, потім брехали незначно, а потім повідомляли серйозні брехливі факти. Результати дослідження опубліковані в журналі Royal Society Open Science.

Людина може наслідувати поведінку й жестам інших людей несвідомо і це відбувається автоматично, коли мозок починає працювати більш ретельно. Мозку важче бути "нечесним" зі співрозмовником, і, щоб зімітувати правдивість, він подає сигнали про імітацію руху своїх "жертв".

Варто відзначити, що ці фокуси мозку знають досвідчені гравці в покер, вони по невербальним "підказкам" швидко розуміють, що суперник намагається блефувати.

"Невербальна координація є особливо цікавим сигналом до обману, тому що її виникнення залежить від автоматичних процесів, тому її важче свідомо контролювати. Наші результати доповнюють сучасні дослідження невербальної поведінки брехуна при його взаємодії з інтерв'юером. Вони розширюють поточні теорії про посилення залежності від автоматизованих процесів, демонструючи, що невербальна комунікація може бути таким автоматизованим процесом, на який впливає підвищена когнітивне навантаження", - пояснили вчені.

Чим більше мозок людини знаходиться в напрузі через брехню, тим більше тіло людини починає копіювати рухи того, кому брешуть.

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