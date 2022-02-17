Вчені назвали ознаки того, що вам слід негайно припинити пити каву

Лікарі кажуть, що переносимість кофеїну у всіх різна, тому необхідно стежити за своїми індивідуальними симптомами, пов'язаними зі споживанням кави.

Дорослим радять обмежити споживання кофеїну приблизно до 400 міліграмів на день.

Коли вам слід припинити пити каву

При високому кров'яному тиску

Якщо у вас високий кров'яний тиск (гіпертонія) необхідно припинити пити каву якомога швидше, тому що кофеїн в каві викликає його підвищення.

Якщо у вас ГЕРХ/кислотний рефлюкс

Кофеїн може викликати симптоми кислотного рефлюксу, тому що він розслабляє нижній сфінктер стравоходу, викликаючи рефлюкс шлункової кислоти в стравохід.

При цьому споживання не тільки кави, але і чаю, і газованих напоїв (всі напої з кофеїном) пов'язано з підвищеним ризиком симптомів гастроезофагеального рефлюксу.

Ознаки того, що Вам необхідно припинити пити каву (freepik.com)

Якщо у вас безсоння або поганий сон

Через високий вміст кофеїну вживання кави за шість або менше годин до сну стає причиною порушення сну. Кава також посилює безсоння.

Якщо ви не можете повністю відмовитися від своєї звички пити каву, то лікарі пропонують вживати напій в більш ранній час дня і скоротити розмір порції.

Якщо у вас тривожний розлад

Через високий вміст кофеїну вживання занадто великої кількості кави може викликати посилення симптомів тривоги, включаючи прискорене серцебиття, тремтіння, головні болі і безсоння.

Люди, які вже живуть з тривожними розладами, особливо чутливі до негативних ефектів кофеїну.

Якщо ви відчуваєте симптоми відміни, коли випиваєте чашку

До симптомів відміни відносяться головні болі, зниження енергії, зниження пильності, пригнічений настрій або навіть грипоподібні симптоми.

Дані симптоми можуть вплинути на якість вашого повсякденного життя, заважаючи зосередитися на роботі або отримувати задоволення від повсякденних завдань.

Якщо ви помічаєте, що ваш день залежить від чашки кави, це може бути ознакою того, що вам потрібно скоротити кількість напою.

Ознаки того, що Вам необхідно припинити пити каву (freepik.com)

Якщо ви набираєте вагу

Вживання кави викликає відчуття ситості. Часто це відчуття ситості змушує вас пропускати прийом їжі або перекус. Як тільки це почуття ситості проходить, ваш шлунок порожній, і часто люди голодують.

Це змушує багатьох переїдати під час наступного прийому їжі, тому що вони дуже голодні.

Якщо у вас відсутні місячні

Кава може вплинути на ваш менструальний цикл. Деякі люди, які намагаються схуднути, використовують каву як спосіб відволіктися від їжі. Вони хочуть придушити апетит або отримати штучну енергію, яку вони не отримують від адекватної дієти.

При цьому при частому вживанні кави рівень кортизолу вже природно високий вранці. Коли організм відчуває такий високий рівень кортизолу, мозок сигналізує йому, що він знаходиться в стані небезпеки, і припиняє розмноження, щоб не піддавати зростаючий плід стресу.