Вчені назвали ідеальний вік для перших пологів

Дослідники з Сеульського університету в Південній Кореї провели дослідження та з'ясували, що перших дітей жінкам найкраще народжувати у 25 років. Також зазначається, що такі жінки живуть найдовше.

Вчені стверджують, що найкраще народжувати у 24 або 25 років.

Фахівці кажуть, що у тих, хто народив дитину до або після цього, ризик смерті від будь-якої причини протягом 18 років був на 5% вище.

Тенденція мала U-подібну форму, тобто ризик був більшим, чим далі від 24 або 25 років вони народжували.

Що показало дослідження

Вчені переглянули дані 4044 жінок у двох регіонах Південної Кореї. Вони порівняли 1498 жінок, які народили першу дитину у віці від 20 до 23 років, 1033 матерів, які народили першу дитину у віці 24-25 років, і 1513 жінок, які народили первістка у віці від 26 до 36 років.

Потім дослідники використовували державні медичні картки для спостереження за жінками через 18 років. Загалом протягом дослідження померли 243 жінки, причому більша частина з них були в демографічній групі молодших матерів, а третина – у старших.

Дослідники проаналізували смертність від серцево-судинних захворювань, таких як серцеві напади та інсульти.

Вони виявили, що рівень виживаності при серцево-судинних захворюваннях становив 97,3% для молодих матерів, 99,6% для жінок старше двадцяти років і 98,7% для літніх матерів через 18 років після народження першої дитини.

З огляду на всі причини смерті, показники виживання становили 91,1% для молодших матерів, 96,4% для жінок старше двадцяти років і 95,2% для матерів старшого віку.

Експерт з епідеміології в Університеті Сеула, сказав, що у молодих матерів гірший стан здоров’я може бути пов’язано з соціально-економічними причинами.