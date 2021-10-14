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Вчені назвали групу крові, якій категорично протипоказаний алкоголь

Автор: Styler

Вчені не радять нікому зловживати спиртними напоями. Але є група крові, власникам якої краще зовсім відмовитися від алкоголю. Йдеться про другу групу крові.

Про це повідомляє Freeads.World.

Вчені вважають, що через особливості роботи надниркових залоз у людей з другою групою крові в крові недостатньо глюкози, і вони на підсвідомому рівні намагаються компенсувати його алкоголем.

Крім того, власникам другої групи крові дуже просто скинути стрес за допомогою міцних напоїв. Згодом це може увійти в звичку і викликати алкоголізм.

Американський психолог Морзе вивчив дані пацієнтів, які лікувалася від алкоголізму в США і Японії, і майже половина з них - люди з другою групою крові. Ці дані справедливі і для всього світу методом простої екстраполяції.

Але це не означає, що людям з іншими групами крові можна без проблем вживати алкоголь. Наприклад, людям з першою групою крові шкідливо пити спиртне через схильність до проблем роботи шлунково-кишкового тракту, з третьої - через захворювання серця і печінки.

Найбільш стійкі до алкоголю вважаються люди з четвертою групою крові. Але їм також лікарі не рекомендують зловживати спиртним.

Нагадаємо, вчені розповіли, чи можна дійсно застудитися через переохолодження і на протязі.

Ми також писали про те, як швидко вивести алкоголь з організму. Для прискорення процесу виведення алкоголю з крові можна використовувати медичні препарати, народні методи, спеціальне харчування і фізичні навантаження.

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алкогольЗдорове харчування