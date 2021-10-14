Вчені назвали групу крові, якій категорично протипоказаний алкоголь

Вчені не радять нікому зловживати спиртними напоями. Але є група крові, власникам якої краще зовсім відмовитися від алкоголю. Йдеться про другу групу крові.
Про це повідомляє Freeads.World.
Вчені вважають, що через особливості роботи надниркових залоз у людей з другою групою крові в крові недостатньо глюкози, і вони на підсвідомому рівні намагаються компенсувати його алкоголем.
Крім того, власникам другої групи крові дуже просто скинути стрес за допомогою міцних напоїв. Згодом це може увійти в звичку і викликати алкоголізм.
Американський психолог Морзе вивчив дані пацієнтів, які лікувалася від алкоголізму в США і Японії, і майже половина з них - люди з другою групою крові. Ці дані справедливі і для всього світу методом простої екстраполяції.
Але це не означає, що людям з іншими групами крові можна без проблем вживати алкоголь. Наприклад, людям з першою групою крові шкідливо пити спиртне через схильність до проблем роботи шлунково-кишкового тракту, з третьої - через захворювання серця і печінки.
Найбільш стійкі до алкоголю вважаються люди з четвертою групою крові. Але їм також лікарі не рекомендують зловживати спиртним.
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