ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вчені назвали фрукт, що допомагає боротися зі зморшками

Вівторок 24 листопада 2020 21:32
Вчені назвали фрукт, що допомагає боротися зі зморшками
Манго допоможе залишатися красивою (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Американські вчені повідомили, що манго допомагає боротися з мімічними зморшками

Американські вчені з Каліфорнійського університету повідомили, що фрукт манго допомагає жінкам боротися з мімічними зморшками. Вживання цього плоду в їжу допомагає зменшити кількість зморшок у жінок у віці. Про це пише The Times Now.

У дослідженні говориться, що ті жінки, які з'їдали півчашки манго сорту Ataulfo чотири рази на тиждень, помітили зменшення зморшок на 23% через два місяці. Через чотири місяці результати показали 43% зниження зморшок.

У дослідженні брали участь 28 жінок після менопаузи з 2 і 3 типами шкіри за класифікацією Фіцпатріка. Їх розділили на дві групи, одна з яких їла по половині чашки манго чотири рази в тиждень протягом чотирьох місяців, а інша - по 1,5 чашки манго. Глибину зморшок визначали з допомогою фотокамер з високою чутливістю.

Серед хороших результатів з'ясувався і негативний момент. У тих жінок, які з'їдали по півтори чашки фрукта, мімічні зморшки збільшилися. Поки вчені не знають справжньої причини їх появи, але припускають, що це через високий вміст цукрів у манго.

За словами дослідників, для визначення механізмів впливу манго на стан шкіри потрібні ще додаткові тести. Можливо, це пов'язано з впливом каротиноїдів та інших фітонутриєнтів, які сприяють виробленню колагену.

Раніше ми повідомляли, які фрукти категорично не можна їсти на сніданок.

Також дієтологи розповіли, кому категорично не можна їсти хурму, щоб не зіткнутися з проблемами зі здоров'ям.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя фрукты

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся