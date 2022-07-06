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Вчені назвали фрукт, який знижує цукор у крові та допомагає при зайвій вазі

Манго знижує рівень цукру в крові (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені розповіли, що ожиріння є однією з причин розвитку цукрового діабету. Боротися з ожирінням та підтримувати рівень глюкози в нормі допоможе тропічний фрукт.

Про це пише Express.

Який фрукт знижує рівень цукру в крові

Фахівці провели дослідження та виявили, що манго впливає на показники цукру в крові у гризунів. Експерти давали мишам, які їли багато жирної їжі, харчові добавки із м'якоті манго.

Після цього експерти порівнювали ефекти від приймання манго з ефектами від приймання ліків, що впливають на ліпіди та рівень цукру в крові. Виявилось, що після включення до раціону манго у тварин зменшилися цукор та кількість жиру.

Вчені дійшли висновку, що ефект від вживання манго такий самий як і від відповідних ліків. Зокрема, введення ліофілізованого манго в раціон мишей покращило толерантність до глюкози та ліпідний профіль і зменшило ожиріння, пов’язане зі споживанням їжі з високим вмістом жиру.

Також такі результати були перевірені на людях. У експерименті брали участь двоє дорослих людей, які щодня протягом 12 тижнів з'їдали по 10 г ліофілізованого манго.

манго багате на антиоксиданти, які захищають організм від передчасного старіння і розвитку раку. До того ж плід є хорошим джерелом фолієвої кислоти, кількох вітамінів групи B, а також вітамінів А, С, К і Е, які допомагають підвищити імунітет.

Раніше ми розповідали про напій, який сильно знижує цукор в крові.

Також ми називали три "корисні" продукти, які підвищують ризик діабету на 36%.

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диабет