Вчені назвали чаї, які допоможуть із запаленням: мають неймовірні властивості

Запалення допомагає нашому організму боротися з хворобами, лікувати травми і запобігає інфекції. Але якщо воно стає хронічним, то це вже являє собою проблему. Постійна боротьба навіть зі слабким запаленням з часом може привести до ослаблення імунної системи.
Вчені назвали чаї, які допоможуть організму боротися із запаленням, повідомляє Real Simple.
За словами вчених, багато хронічних захворювань пов'язані із запаленнями, такі як діабет, серцево-судинні захворювання, хвороба Альцгеймера, рак і артрит.
Зелений чай
Зелений чай містить сполуки, які пригнічують запалення і блокують прозапальні шляхи в організмі. Він допоможе захистити серце від пошкоджень і запобіжить серцево-судинним захворюванням.
Чай з куркуми
Куркума містить куркумін, який допомагає боротися з речовинами в організмі, які можуть посилити запалення.
Імбирний чай
Імбир завдяки активному інгредієнту гінгеролу має протизапальні властивості, які можуть допомогти організму відреагувати на хронічне запалення.
Чай з імбиром допоможе від болю в колінах, м'язах після тренувань, а також зменшить дискомфорт при менструації.
Чай з тонкоцвітним васильком (туласі)
Тонкоцвітний васильок підтримує протизапальну реакцію організму як на гострі короткочасні запалення, так і на хронічні. Чай з васильком сам по собі не містить кофеїну, але зазвичай його поєднують з чорним, білим або зеленим чаєм, щоб пом'якшити його смак.
Чай з шипшини
Чай з шипшини багатий антиоксидантами, включаючи поліфеноли та галактоліпіди, які мають протизапальну активність, особливо пов'язану з запальними захворюваннями, такими як артрит.
Ромашковий чай
Цей квітковий чай запобігає запаленню і навіть може бути корисним при лікуванні раку. Він також допоможе при безсонні і поліпшить травлення.
Чай з корицею
Кориця має протизапальну, антиоксидантну і антибактеріальну дію, що робить її відмінним доповненням до вашого улюбленого сорту чаю. Також її можна заварювати окремо.
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