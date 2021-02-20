Можуть завдати істотної шкоди організму: які чаї не варто заварювати дітям

Багато мам хочуть тільки кращого для своїх дітей, саме тому вони часто віддають перевагу натуральним, народним засобам, якщо можна обійтися без антибіотиків та інших препаратів. І одним з найпопулярніших засобів для боротьби, наприклад, з респіраторними захворюваннями є трав'яні чаї. Однак не всі знають, що склад трав досить багатий і може містити в собі небезпечні речовини для організму не тільки дитини, але і дорослого. Які трав'яні чаї можуть завдати більше шкоди, ніж користі – читайте нижче.

Фахівці радять бути дуже обережними при використанні трав, особливо у відношенні дітей. За словами вчених, застосування багатьох рослин з лікувальною метою викликає побічний ефект, який не можна не враховувати.

Які трав'яні чаї не рекомендується вживати дітям

Материнка або "орегано" протипоказана дітям. Частина речовин, які входять до складу рослини погано позначається на виробленні статевих гормонів у зростаючого організму, причому як у хлопчиків, так і у дівчаток репродуктивна функція може опинитися під загрозою. Причому дівчатам загрожує прискорене статеве дозрівання, а у хлопчиків материнка, навпаки, сильно гальмує цей процес. Навіть полоскання горла з цією травою при застуді можливе лише з 15 років.

Але це не всі негативні властивості орегано. Фахівці з психосоматики стверджують, що застосовувати материнку для лікування дітей можна тільки у вигляді настою для ванни. І то не для всіх. Так, дітям з нічним нетриманням сечі це протипоказано, оскільки це може спровокувати напад енурезу.

А ось м'ята розслабляє гладкі м'язи, в тому числі й сечовий міхур. Діти можуть навіть не зрозуміти, чому раптом вони стали ходити з мокрими штанами. А якщо врахувати, що серед дітей чимало алергетиків, то невідомо, як та чи інша травичка позначиться на їх стані.

Не рекомендується фахівцями й вживання чебрецю. Принаймні, до трирічного віку. Річ у тому, що чебрець містить фенольні сполуки, які для дітей зовсім небажані.

Ще одні улюблені ліки знахарок-самоучок - звіробій. До п'яти років про звіробій для дітей не може бути й мови. А після - тільки з дозволу педіатра. Ліки на основі звіробою зовсім не поєднуються з призначеними лікарем антибіотиками, антидепресантами, серцевими засобами. Крім того, його тривалий прийом завдасть шкоди печінці, шлунку та підшлунковій залозі дитини, оскільки містить отруту. У дітей він може розвивати сильну сприйнятливість ультрафіолетових променів.

Корінь солодки - перший засіб від кашлю, а також рослина, яка здатна викликати таке захворювання, як рабдоміоліз, або некроз м'язової тканини (розпад м'язів). Тому ні дітям, ні дорослим її краще не застосовувати взагалі.

Медики рекомендують обережно вживати трави та уважно вивчити їх вплив на організм перед застосуванням, особливо наявність протипоказань.