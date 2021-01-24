Вчені навчилися передбачати розвиток інфаркту за кілька років

Інфаркт є дуже небезпечним станом для людини, що тягне за собою погіршення якості життя, зниження працездатності та навіть смерть. Австралійські вчені знайшли простий спосіб передбачати розвиток інфаркту за кілька років.

Як показує нове дослідження, люди, у яких високий рівень кальцію в аорті, в чотири рази частіше стикаються з небезпечними порушеннями в роботі серця. Про це пише Greenpost з посиланням на Daily Mail.

Виявилося, що порушення в роботі серцевого м'яза можна передбачити за кілька років. Для цього достатньо провести рентгенологічне дослідження. Власники підвищеного рівня кальцію в аорті – найбільшій кровоносній судині, яка оживляє серце – в чотири рази частіше стають жертвами інфарктів.

Автори дослідження відзначають, що ці дані можуть дати більш ранню діагностику інфарктів міокарда, а також для пацієнтів з серцево-судинними ускладненнями. Завдяки рентгену під час профілактичних оглядів, можна буде врятувати сотні тисяч життів щорічно, через те, що безліч пацієнтів з різними патологіями серцево-судинної системи навіть не підозрюють, що входять у групу ризику.

Кальцифікація абдомінальних або коронарних артерій може вважатися передвісником інфаркту. Якщо таку патологію можна буде виявити заздалегідь, то за допомогою медикаментозних засобів можна буде знизити розвиток кальцифікації та тим самим уникнути інфаркту.

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