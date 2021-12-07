Вчені знайшли винуватця всіх пандемій на планеті

Сонце відіграє дуже важливу роль у нашому житті. Але виявилося, що зірка, можливо, є причиною спалахів епідемій на Землі. Справа в тому, що епідемії збігаються з 11-річними сонячними циклами.

Про це йдеться в дослідженні Environmental Science and Pollution Research.

Вчені з'ясували, що активність Сонця збільшується і зменшується з періодом, який становить приблизно 11 років. Вчені зіставили кількість сонячних плям, коли вони значно збільшується зі спалахами епідемій на землі, і вони практично збігаються.

Експерти аналізували пандемії, які відбувалися в період з 1750 по 2020 рік. Виявилося, що 27 з 36 світових пандемій збігаються зі значним збільшенням або зменшенням кількості сонячних плям.

Тепер вчені говорять про те, що можуть спрогнозувати наступні епідемії на наступні 110 років.

Як Сонце впливає на поширення вірусів на Землі

Коли на Сонці збільшується кількість плям, це призводить до збільшення інтенсивності сонячного вітру. Через це на Землі можуть відбуватися локальні кліматичні зміни. Крім того, можлива мутація вірусів, які стають причиною пандемій.