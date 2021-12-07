Ученые нашли виновника всех пандемий на планете

Солнце играет очень важную роль в нашей жизни. Но оказалось, что звезда, возможно, является причиной вспышек эпидемий на Земле. Дело в том, что эпидемии совпадают с 11-летними солнечными циклами.

Об этом говорится в исследовании Environmental Science and Pollution Research.

Ученые выяснили, что активность Солнца увеличивается и уменьшается с периодом, который составляет примерно 11 лет. Ученые сопоставили количество солнечных пятен, когда они значительно увеличивается со вспышками эпидемий на Земле, и они практически совпадают.

Эксперты анализировали пандемии, которые происходили в период с 1750 по 2020 год. Оказалось, что 27 из 36 мировых пандемий совпадают со значительным увеличением или уменьшением количества солнечных пятен.

Теперь ученые говорят о том, что могут спрогнозировать следующие эпидемии на следующие 110 лет.

Как Солнце влияет на распространение вирусов на Земле

Когда на Солнце увеличивается количество пятен, это приводит к увеличению интенсивности солнечного ветра. Из-за этого на Земле могут происходить локальные климатические изменения. Кроме того, возможна мутация вирусов, которые становятся причиной пандемий.