Вчені знайшли дивний спосіб продовжити життя: деталі дослідження

Вчені знайшли ряд засобів, які допомагають продовжити собі життя. В Університеті Південної Каліфорнії в США вчені виявили новий механізм для збереження здоров'я і продовження життя. Фахівці вивчили й вплив препарату міфепристон (RU-486), який використовується для лікування раку, хвороби Кушинга та припинення ранньої вагітності на плодових мушках. Виявилося, що препарат продовжує життя комах.

Про незвичайні властивості лікарського препарату стало відомо з результатів дослідження, опублікованих в The Journals of Gerontology: Series A. У ході дослідження фахівці виявили, що самки дрозофіл під час спарювання отримують від самців пептид, що викликає запалення. Міфепристон блокує дію даного пептиду.

Ця молекула посилює дію так званого ювенільного гормону, що призводить до погіршення метаболізму, сприяє запаленню і більшої уразливості до токсичних молекул. Препарат міфепристон перешкоджає появі цього негативного впливу на організм.

Вчені дізналися, що препарат аналогічно діє також на черв'яків. Це збільшує шанси на те, що міфепристон зможе так само діяти на людей.

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