Смертність в Україні: від чого помирають українці та як зросла тривалість життя

Смертність в Україні (ілюстративне фото: canva.com)

Смертність в Україні пов'язана з тими ж захворюваннями, що і в інших європейських країнах

Смертність в Україні перевищує показники народжуваності вже багато років. У 2020 році до врахованих причин смертності додалася ще одна – смертність від коронавіруса. Станом на 11 липня в Україні від коронавіруса з початку пандемії померло понад 1372 осіб. Але набагато більше людей помирають від "традиційних" хвороб: серцево-судинних, онкологічних та інших.

Рейтинг смертності за традиційними захворюваннями очолюють серцево-судинні захворювання. Найпоширенішою причиною смерті залишаються хвороби системи кровообігу. Держстатистики підрахувала: за перші чотири місяці цього року з померлих 195 287 осіб переважна більшість (133 560, або 68,3%) померло від серцево-судинних захворювань, в тому числі 92 141 (47% від загальної кількості) – від ішемічної хвороби серця. Тобто кожен другий українець помирає від інфаркту або стенокардії.

Друге місце займають онкологічні захворювання 26 136 осіб (13,4%, або кожен сьомий померлий), на третьому – захворювання органів травлення – 7840 (4%, або кожен 25-й), на четвертому – хвороба органів дихання – 4345 (2,2%, або кожен 50-й), на п'ятому - інфекційні та паразитарні хвороби – 2659 випадків (1,3%, або кожен 77-й). В тому числі з початку року 1168 осіб померло від туберкульозу (кожен 167-й) і 1124 від ВІЛ-інфекції (кожен 173-й).

Ще 6,1% смертей припадають на інші захворювання – ендокринологічні, психічні, сечостатевої системи, шкірні, при вагітності та пологах і т. д. Їх від декількох десятків до декількох сотень випадків. Найменше смертей через ускладнення вагітності та пологів – 13 за 4 місяці з початку року. Останні 4,7% випадків припадають на померлих не своєю смертю – таких 9252 людини. Серед них найбільше самогубців – 1860, або кожен п'ятий, випадково отруїлися – 1510 осіб, або кожен шостий, у тому числі алкоголем – 872 людини. Загиблих у ДТП за третину року – 1116 осіб, або кожен восьмий. Ще 485 осіб були вбиті, 472 загинули під час пожеж, 297 потонули.

На першому місці у світі теж смертність від серцево-судинних захворювань і інсультів – щорічно від них помирають 20% людей від загальної кількості тих, що пішли в інший світ. На другому місці йде смертність від захворювання органів дихання – 10,4%. На третьому – цукровий діабет – 2,2% (у нас він всього 0,4%), але багато людей помирають від викликаних ним супутніх захворювань та облік йде з інших причин смертності. Від онкологічних захворювань у світі помирають 2%. Про це розповідається у матеріалі "Сьогодні".

На поточний момент середній вік, до якого доживають українці, – 71 рік 4 місяці. Це більше, ніж було 5 років тому (тоді в середньому було 69 років 3 місяці). Але все одно на 8-10 років нижча, ніж у країнах Європи. Але у наших чоловіків і жінок тривалість життя набагато відрізняється: відповідно, 66 років 3 місяця та 76 років 2 місяці, тобто жінки живуть довше майже на 10 років. В Європі ця різниця не перевищує 5 років на користь жінок. П'ять років тому тривалість життя чоловіків було 63 роки 8 місяців, жінок – 74 роки 9 місяців.

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