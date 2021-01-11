Лікар розповів, чому коронавірус в Україні пішов на спад, і чи допоможе нам вакцина

Коронавірус в Україні (фото: freepik)

Коронавірус в Україні йде на спад по ряду причин. Лікар Павло Сільковський каже, що пов'язано це з тим, що українці перестали панікувати, багато хто вже перехворів, а на тестування махнули рукою і частіше стали лікуватися вдома.

Таку думку висловив лікар-анестезіолог на своїй сторінці в Facebook.

Медик каже, що епідемія йде на спад тому, що багато людей вже перенесли хворобу. Причому це число значно перевищує реальну статистику, яку озвучують у МОЗ.

"Реальна кількість, що перехворіла, схоже перевалила за 50% ще до нового року. Тому епідемія йде на спад природним чином", - стверджує лікар та додає, що поліпшення швидше за все "припишуть дивному і непотрібному локдауну".

"Ті, які ще хворіють, вже менше панікують і часто успішно лікуються в домашніх умовах. На тестування махнули рукою і не витрачають ні часу, ні грошей. Тому статистика ще менше", - додав Сільковський.

Що стосується вакцинації, то лікар стверджує, що вакцина працює і може врятувати від зараження. На його думку, вона особливо потрібна тим, хто ще не хворів. І не варто вважати вакцинацію "чіпізацією".

Зазначимо, що в Україні станом на 11 січня зафіксували 4288 нових випадків коронавіруса. Це найменша цифра за три місяці. Але слід враховувати, що на сьогоднішній ранок не завершили досліджувати зібрані зразки на коронавірус в чотирьох областях - загалом це 712 тестів.

Раніше ми писали, скільки разів потрібно буде вакцинуватися від коронавірусу, щоб в організмі був імунітет від хвороби.