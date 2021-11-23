Вчені знайшли просту формулу щастя: що насправді потрібно кожній людині

Як відзначають фахівці, єдиним задовільним визначенням щастя є цілісність. І за фактом щастя - це досвід повного благополуччя людини й досвід її цілісності.

У багатьох дослідженнях психологи вказують на цінність культивування щастя. Це відчуття значно покращує багато сфер життя.

Збільшення щастя допомагає поліпшити особисті та професійні відносини. Також відчуття щастя благотворно впливає на роботу імунної системи й вже доведено, що щасливі люди живуть набагато довше.

Щастя і доброта пов'язані нерозривно, оскільки щаслива людина поводиться більш доброзичливо і щедро.

На роботі більш гарне самопочуття і настрій збільшує рівень утримання і залученості співробітників, стимулює їх до інновацій і знижує вигорання.

А продуктивність і ефективність будь-якої організації набагато вище, якщо співробітники щасливі.

Біологи, психологи, філософи та інші фахівці з'ясували, що саме робить людину щасливою. Ці п'ять факторів мають абревіатуру SPIRE.

Що ж входить у формулу?

Духовне благополуччя. Духовність у багатьох людей асоціюється з релігією і вірою в Бога. Однак шлях духовності можна пройти й незалежно від релігії.

Духовне благополуччя належить до важливості набуття почуття мети та сенсу життя, а також до перетворення звичайних переживань в незвичайні за допомогою усвідомленої присутності.

Фізичне благополуччя. Розум і тіло пов'язані між собою і щастя не може залежати тільки від тіла, або тільки від розуму.

Щоб реалізувати потенціал цілісності, людині необхідно задовольняти потреби у фізичних вправах, певних поживних речовинах, сні та обіймах.

Інтелектуальне благополуччя. Однозначної відповіді на те, чи є зв'язок між розумовими здібностями та щастям у вчених немає. Але вони стверджують, що існує сильний і певний зв'язок між тим, як ми використовуємо свій інтелект і щастям.

Високі бали та кращі навчальні заклади, докторський ступінь – не прокладають шлях до щастя. А ось цікавість, відкритість і глибока залученість в навчання можуть стати цеглинками для інтелектуального благополуччя і дати відчуття цілісності.

Відносне благополуччя. Показником щастя не можуть бути гроші або успіх, похвала або кар'єра. Важливим фактором є кількість і якість часу, який ми проводимо з людьми, які нам небайдужі і які піклуються про нас.

Здорові відносини становлять основу повноцінного життя. І важливий не тільки зв'язок з друзями, сім'єю або колегами. Велике значення мають здорові відносини людини з самою собою, і саме вони є основою для здорових відносин з іншими людьми.

Емоційне благополуччя. Емоції відіграють велику роль у загальному відчутті щастя. Вони інформують наші думки та вчинки і є результатом наших думок і вчинків.

Наше емоційне благополуччя залежить від нашої здатності розвивати приємні емоції, такі як радість і вдячність. І від здатності здоровим чином справлятися з хворобливими емоціями, такими як заздрість і печаль.