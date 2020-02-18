Вчені знайшли новий спосіб знищувати ракові клітини: усі деталі

Рак можна перемогти новим способом, який заснований на знищенні клітин. Справа в тому, що в людському організмі кожен день мільйони клітин здійснюють самогубство, щоб захистити нас від мутацій, які можуть заподіяти шкоду.

При цьому ракові клітини ігнорують сигнали, які посилає імунна система людини. Але нове відкриття вчених з Медичної школи Перельмана в Пенсильванському університеті може змінити поведінку ракових клітин, і змусити їх самознищаться.

Новий спосіб боротьби з клітинами був виявлений після того, як учені проводили спостереження за білком ATF4 в лімфомі людини, клітинах молочної залози і кишечника, а також у мишей з раком.

Вчені з'ясували, що ATF4 контролює хімічний шлях, який працює з геном MYC. Він керує ростом і дозволяє раку заволодіти клітинами, коли він мутує. Зупинивши його, ракові клітини виробляють занадто багато білка і стимулюють власну смерть. Про це повідомляє Еurekalert.

Вчені провели експеримент на мишах, і їм вдалося вилікувати рак.

Нагадаємо, що Уляна Супрун розповіла, як допомогти хворій на рак дитині витримати лікування. Вона також заявила, що основне завдання батьків і близьких під час лікування - допомогти подолати хворобу.