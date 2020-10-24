Вчені знайшли новий спосіб схуднення: для нього потрібно більше спати

Дослідження показують, що однією з найпоширеніших причин набору зайвої ваги є брак нічного сну. Постійний недосип призводить до того, що організм починає вимагати більше їжі й такі люди схильні до вживання в добу на 40% калорій більше, ніж потрібно насправді.

Фахівці приготували просту техніку схуднення, яка допоможе скинути зайві кілограми, нормалізувати сон і вагу, а також відновити здоров'я. Про це пише видання Golos.

Для того, щоб знизити вагу – недостатньо тільки тренувань та збалансованої дієти. Є ще один чинник, який істотно впливає на процес схуднення – сон. Під час відпочинку також можна змусити організм позбавлятися від зайвих кілограмів. Експерт дав 7 порад, щоб нормалізувати сон і схуднути.

Білковий коктейль перед сном. Вживання білка перед сном допомагає збільшити кількість калорій, які будуть спалюватися під час сну. Білок допомагає м'язам відновитися. Для одного коктейлю буде достатньо 30 грамів білка.

Зменшуйте свою вечерю. Маленькі порції дуже важливі, оскільки організм отримує рівно стільки, скільки йому потрібно. Під час сну виробляється гормон росту і якщо на ніч вживати багато їжі, то цей гормон сприяє відкладенню поживних речовин в організмі у вигляді жиру, а не як палива.

Не вживайте алкоголь. Алкоголь має властивість довго засвоюватися, тому організм залишається в напрузі, поки ви спите. І цей процес не дає перейти у фазу швидкого сну, під час якого спалюється найбільше калорій.

Відключайте на ніч всі гаджети. Вони дуже сильно заважають здоровому сну. Телевізор або комп'ютер істотно знижують якість вашого сну.

Спіть з відкритою кватиркою. Сон в прохолодному приміщенні збільшує кількість бурої жирової тканини в організмі. Саме вона допомагає спалювати жир на животі та підтримує тепло в тілі.

Повна темрява в спальні. Сон в повній темряві сприяє виробленню мелатоніну. Якщо у вас дискомфорт від непроглядної темряви, то залишайте світло в коридорі або сусідній кімнаті.

Спіть без одягу. Виявилося, що організм без одягу охолоджується і це допомагає інтенсивніше спалювати калорії під час сну, що суттєво сприяє схудненню.

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