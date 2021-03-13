Вчені знайшли в Китаї у кажанів новий коронавірус, майже ідентичний COVID-19

У Китаї учені виявили у кажанів новий коронавірус, на 94,5% ідентичний COVID-19. Дослідники заявили, що вірус, який отримав назву RpYN06, має аналогічний спайковий білок.

Білок-шип - це зовнішня структура вірусу, яку він використовує для зв'язування з клітинами людини. Досі жоден інший вірус, виявлений у кажанів або тварин, не мав структури, настільки ж схожої на SARS-CoV-2.

Нову загрозу виявили фахівці Першого медичного університету Шаньдуна та Шаньдунської академії медичних наук в Тайані.

Науковці вивчили 411 біологічних зразків, зібраних у 23 видів кажанів в китайській провінції Юньнань протягом 2019 та 2020 років.

У результаті були виявлені чотири геноми вірусу, пов'язаних з SARS-CoV-2.

На додаток до RpYN06 автори дослідження заявили у своїй статті, що "інші три коронавіруси, пов'язані з SARS-CoV-2, були майже ідентичні по послідовності".

Вчені на чолі з Вейфеном Ши уточнили, що нові віруси були поширені серед видів диких тварин у широкому географічному регіоні Південно-Східної Азії та південного Китаю.

Вчені в Китаї розповіли про виявлення нового коронавірусу у кажанів (фото: PA / express.co.uk)

Зазначається, що перед цим вірусолог Кріс ван Таллекен виступив з попередженням, що ще одна вірусна пандемія може бути більш смертоносною, ніж нинішня епідемія COVID-19. Фахівець припустив, що передача вірусів від тварин людині відбувається частіше, ніж коли-небудь раніше.

"Питання не в тому, чи підскочить наступна вірусна пандемія, питання в тому, коли... І, безумовно, можна передбачити пандемію, яка в деяких нюансах буде набагато серйознішою, ніж наш нинішній досвід", - додав вірусолог.