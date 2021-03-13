Ученые нашли в Китае у летучих мышей новый коронавирус, почти идентичный COVID-19

В Китае ученые обнаружили у летучих мышей новый коронавирус, на 94,5% идентичный COVID-19. Исследователи заявили, что вирус, получивший название RpYN06, имеет аналогичный спайковый белок.

Белок-шип - это внешняя структура вируса, которую он использует для связывания с клетками человека. До сих пор ни один другой вирус, обнаруженный у летучих мышей или животных, не имел структуры, столь же похожей на SARS-CoV-2.

Новую угрозу выявили специалисты Первого медицинского университета Шаньдуна и Шаньдунской академии медицинских наук в Тайане.

Ученые изучили 411 биологических образцов, собранных у 23 видов летучих мышей в китайской провинции Юньнань в течение 2019 и 2020 годов.

В результате были обнаружены четыре генома вируса, связанных с SARS-CoV-2.

В дополнение к RpYN06 авторы исследования заявили в своей статье, что "другие три коронавируса, связанные с SARS-CoV-2, были почти идентичны по последовательности".

Ученые во главе с Вэйфэном Ши уточнили, что новые вирусы были распространены среди видов диких животных в широком географическом регионе Юго-Восточной Азии и южного Китая.

Ученые в Китае рассказали об обнаружении нового коронавируса у летучих мышей (фото: PA / express.co.uk)

Отмечается, что перед этим вирусолог Крис ван Таллекен выступил с предупреждением, что еще одна вирусная пандемия может быть более смертельной, чем нынешняя эпидемия COVID-19. Специалист предположил, что передача вирусов от животных человеку происходит чаще, чем когда-либо прежде.

"Вопрос не в том, подскочит ли следующая вирусная пандемия, вопрос в том, когда... И, безусловно, можно предвидеть пандемию, которая в некоторых отношениях будет намного более серьезной, чем наш нынешний опыт", - добавил вирусолог.