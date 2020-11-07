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Схожий на COVID-19: у кажанів знайшли ще одну інфекцію 

Японія, Субота 07 листопада 2020 18:31
Схожий на COVID-19: у кажанів знайшли ще одну інфекцію 
У кажанів вчені виявили вірус, схожий на новий коронавірус (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Біоматеріал відібрали ще сім років тому японські вчені

Японські вчені виявили у кажанів ще один вірус, генетичний код якого на 81,5% співпадає з COVID-19. Інфекцію виявлено в екскрементах кажанів, які мешкають в Японії. Фахівці стверджують, що цей вірус не передається людям.

Як пише ТАСС з посиланням на телебачення Японії, для досліджень фахівці Токійського університету послід відібрали ще сім років тому.

Вчені переконують, що для людей не є небезпечною виявлена форма вірусу. Цей факт вони довели під клінічних випробувань.

Однак, це вперше, коли в Японії виявляють вірус з настільки високим відсотком схожості з коронавірусом. Але фахівці відзначили, що в Китаї вже виявляли кажанів, в організмі яких присутній вірус, що схожий із COVID-19 на 95%.

Нагадаємо, у Данії люди масово заразилися коронавірусом від норок. Через новий мутований штам коронавірусу знищать 17 млн тварин. Згодом стало відомо про аналогічні випадки у Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США.

Також ми писали про те, що після одужання у багатьох пацієнтів з'являються дивні симптоми. За підсумками низки проведених досліджень вчені склали перелік найбільш поширених наслідків.

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