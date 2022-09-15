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Вчені винайшли пластир, яким можна робити татуювання за лічені хвилини: як він виглядає

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Четвер 15 вересня 2022 20:38
Вчені винайшли пластир, яким можна робити татуювання за лічені хвилини: як він виглядає Вчені створили пластир для татуювань (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені розробили спеціальний пластир, за допомогою якого можна швидко та безболісно нанести татуювання на тіло.

Пластир для татуювань, який розробили фахівці з Джорджії в США, складається з крихітних мікроголок, кожна довжиною кілька міліметрів і містить чорнило. Дослідження опубліковано на сайті iScience.

Як відомо, татуювання - задоволення дороге й досить болісне. Нанесення одного малюнка на шкіру займає кілька годин, його роблять за допомогою багаторазового проколювання верхнього шару шкіри гострою голкою.

Учені з Технологічного інституту Джорджії в Атланті створили унікальний метод нанесення татуювань на шкіру за допомогою пластирів, покритих крихітними голками.

Вчені винайшли пластир, яким можна робити татуювання за лічені хвилини: як він виглядаєВчені розробили пластир, за допомогою якого можна зробити татуювання (cell.com/iscience)

Зазначається, що спочатку пластир розробили з медичною метою. Планувалося, що медики зможуть використовувати пластирі для маскування шрамів.

Однак ця розробка підходить не тільки для медичних цілей, вона цілком може бути застосована для створення татуювань і навіть своєрідних "чіпів" для тварин.

Як нанести татуювання

За словами одного з розробників Марка Праусніца, для нанесення татуювання достатньо наклеїти пластир - голки розчиняються під шкірою, не викликавши кровотеч.

Учені запевняють, що голки на пластирі розміром всього з піщинку, а тому не викличуть болі. В результаті через кілька хвилин татуювання може з'явитися на шкірі.

Дослідники відзначають, що в пластирах може бути використане чорнило різного кольору й навіть прозоре, яке видно лише під ультрафіолетом. Так людина зможе показувати свої татуювання лише тоді, коли сама вважатиме за потрібне.

Вчені винайшли пластир, яким можна робити татуювання за лічені хвилини: як він виглядаєВчені винайшли пластир, яким можна робити татуювання за лічені хвилини: як він виглядаєВчені розробили пластир, за допомогою якого можна зробити татуювання (cell.com/iscience)

До речі, передбачається, що пластирі з'являться в масовому продажу - вони зможуть бути різних форм і розмірів, містити різні малюнки та навіть бути розроблені за персональним дизайном.

Зокрема, за попередніми підрахунками невеликий пластир розміром кілька сантиметрів обійдеться менше ніж в один долар.

Учені зазначають, що такі пластирі швидше розроблені для людей, які не хочуть витрачати величезні гроші та без болю отримати татуювання.

Вчені винайшли пластир, яким можна робити татуювання за лічені хвилини: як він виглядаєВчені розробили пластир, за допомогою якого можна зробити татуювання (cell.com/iscience)

Раніше ми повідомляли, що вчені створили унікальний матеріал для захисту телефонів.

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