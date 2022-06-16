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Навчальний рік в університетах хочуть почати раніше: що відомо

Фото: для студентів українських вишів навчальний рік може початися раніше (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні можуть змінити дату початку нового навчального року в університетах та інших закладах вищої освіти в умовах воєнного стану. Йдеться про старт навчання замість традиційного 1 вересня на місяць раніше.

Про це передали в прес-службі Профспілки працівників освіти та науки України.

Коли саме може початися навчання у вишах

В ході засідання Спілки ректорів закладів вищої освіти України в змішаному форматі були підбиті підсумки 2021/2022 навчального року, обговорили особливості вступної кампанії цього року, а також питання щодо наступного навчального року.

Так, була озвучена ініціатива змістити початок нового навчання студентів у вищих навчальних закладах на 1 серпня.

Навіщо це потрібно

Як зазначили учасники зустрічі, під час війни можлива економія коштів в опалювальний сезон, тому можна перенести початку навчального року на початок серпня.

Також на засіданні відзначили питання безпеки навчання, оскільки рішення про форми проведення занять будуть приймати навчальні заклади, при наявності укриттів.

Розширене засідання провели 15 червня в Київському національному університеті технологій. У ньому взяв участь міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, а головував очільник Спілки ректорів України Петро Куліков

Нагадаємо, що в Україні змінюють тривалість навчального року та кількість учнів у класах під час воєнного стану. Так, наприкінці травня у Верховній Раді підтримали відповідний законопроект №7325 у першому читанні.

Також ми писали, що нещодавно у МОН України пояснили, чи підуть учні до школи з 1 вересня.

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