Навчальний рік в університетах хочуть почати раніше: що відомо

Коли саме може початися навчання у вишах

В ході засідання Спілки ректорів закладів вищої освіти України в змішаному форматі були підбиті підсумки 2021/2022 навчального року, обговорили особливості вступної кампанії цього року, а також питання щодо наступного навчального року.

Так, була озвучена ініціатива змістити початок нового навчання студентів у вищих навчальних закладах на 1 серпня.

Навіщо це потрібно

Як зазначили учасники зустрічі, під час війни можлива економія коштів в опалювальний сезон, тому можна перенести початку навчального року на початок серпня.

Також на засіданні відзначили питання безпеки навчання, оскільки рішення про форми проведення занять будуть приймати навчальні заклади, при наявності укриттів.

Розширене засідання провели 15 червня в Київському національному університеті технологій. У ньому взяв участь міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, а головував очільник Спілки ректорів України Петро Куліков